Aalen (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten VfR Aalen mit einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro belegt. Dem VfR war in drei Fällen unsportliches Verhalten vorgeworfen worden. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Kurz vor Beginn des DFB-Pokal-Erstrundenspiels bei 1860 Rosenheim am 3. August 2013 war im Aalener Zuschauerblock Pyrotechnik gezündet worden. In der 69. Minute des Zweitliga-Heimspiels gegen den 1. FC Köln am 27. September 2013 wurde ein Feuerzeug aus dem Zuschauerblock der Gastgeber in den Kölner Strafraum geworfen. Zudem wurden vor Anpfiff des Zweitliga-Auswärtsspiels bei der SpVgg Greuther Fürth am 22. Dezember 2013 zwei Bengalische Feuer im Aalener Zuschauerblock abgebrannt.