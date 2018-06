Zürich (dpa) - Vier Monate vor Beginn der Fußball-

Weltmeisterschaft in Brasilien bleibt das deutsche Nationalteam auf Platz zwei der FIFA-Weltrangliste. In dem Februar-Ranking liegt nur Welt- und Europameister Spanien vor der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Dritter bleibt Argentinien. Portugal um Weltfußballer Cristiano Ronaldo überholte Kolumbien und belegt nun Rang vier, die Schweiz zog an Uruguay und Italien vorbei und ist nun Sechster.

Armenien - der letzte deutsche Testgegner vor dem WM-Start machte einen Sprung um acht Plätze auf Rang 30.

