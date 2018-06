Brüssel (dpa) - Belgien will gegen den Widerstand der Kirchen die Sterbehilfe auf todkranke Kinder und Jugendliche ausweiten. Nach hitzigen Debatten dürfte das belgische Parlament am späten Nachmittag in Brüssel eine entsprechende Gesetzesänderung beschließen.

Demnach könnten unheilbar kranke Minderjährige - etwa krebskranke Kinder - auf ihren erklärten Wunsch hin ärztlich getötet werden. Belgische Ärzte erwarten etwa eine Handvoll solcher Fälle pro Jahr. Mit der Erweiterung der Sterbehilfe auf Kinder und Jugendliche ohne Altersgrenze hätte Belgien eine Vorreiterrolle. Anders als in Deutschland ist aktive Sterbehilfe für Erwachsene in Belgien schon seit 2002 erlaubt.

Belgisches Sterbehilfegesetz

Gesetzesvorschlag zur Ausweitung der Sterbehilfe auf Minderjährige - Französisch/Flämisch