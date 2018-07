Athen (AFP) Die Arbeitslosigkeit in Griechenland nimmt immer noch zu: Nach den jüngsten verfügbaren Daten vom November, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, kletterte die Quote auf 28 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es 26,3 Prozent gewesen. Für junge Leuten unter 24 Jahren wies die Statistikbehörde Elstat nun sogar einen Wert von 61,4 Prozent aus, eine Steigerung um 0,4 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahresmonat.

