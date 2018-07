London (AFP) Anderthalb Jahre nach seiner Festnahme ist der frühere britische BBC-Rundfunkmoderator Dave Lee Travis vom Verdacht mehrerer Sexualstraftaten freigesprochen worden. Zwölf von 14 Vorwürfen sahen die Geschworenen des Londoner Southwark-Gerichts am Donnerstag für ausgeräumt an, in den zwei übrigen Fällen war sich die Jury jedoch nicht einig. Die Staatsanwaltschaft muss nun entscheiden, ob die verbleibenden Verdachtsmomente einen neuen Prozess gegen den Moderator rechtfertigen.

