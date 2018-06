Hamburg (dpa) - Barbara Schöneberger (39) blickt neidisch auf Schlagersängerin Helene Fischer (29). "Ich habe sie mir schon öfter mal von ganz Nahem angeguckt. Und Helene Fischer ist einfach so, dass man sagt: 'Oh Mann, die ist wirklich perfekt'", erklärte Schöneberger der dpa in Hamburg.

Schlager-Queen Fischer ("Atemlos durch die Nacht") verkörpert nach einer "Playboy"-Umfrage die "ideale Frau" unter deutschen TV-Promis. Schöneberger, die ebenfalls singt, wurde Zweite. Im Mai tourt sie mit ihrem dritten Album "Bekannt aus Funk und Fernsehen" durch Deutschland.