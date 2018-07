Li Jianrou holt viertes Shorttrack-Gold für China über 500 Meter

Sotschi (dpa) - Li Jianrou hat am Donnerstag in Sotschi das vierte Gold für China auf der olympischen 500-Meter-Distanz der Shorttrackerinnen geholt. Vor 12 000 Zuschauern in der ausverkauften Eisberg-Arena von Sotschi trat sie damit die Nachfolge der insgesamt vierfachen Olympiasiegerin Wang Meng an. Die Chinesin fehlte in Sotschi aus Verletzungsgründen. In einem kuriosen Rennen, in dem gleich drei Läuferinnen kurz nach dem Start stürzten, sicherte sich Arianna Fontana aus Italien Silber, die Südkoreanerin Park Seung-Hi holte die Bronzemedaille.

Russlands Eishockey-Team feiert Auftaktsieg

Sotschi (dpa) - Russlands Eishockey-Nationalmannschaft ist erfolgreich in das olympische Turnier gestartet. Der Mitfavorit auf Gold gewann am Donnerstag gegen Slowenien mit 5:2 und machte damit den ersten Schritt zum ersehnten Heimtriumph in Sotschi. Gegen den Aufsteiger waren Alexander Owetschkin (2. Minute), Jewgeni Malkin (4.), Ilja Kowaltschuk (38.), Waleri Nitschuschkin (44.) und Anton Below (48.) erfolgreich. Im Parallelspiel setzten sich die USA 7:1 gegen die Slowakei durch.

Warmes Wetter beeinflusst Vorbereitung der Freestyle-Springer

Krasnaja Poljana (dpa) - Das warme Wetter hat bei den Olympischen Winterspielen für eine Verschiebung bei den Ski-Freestylern gesorgt. Das Sprung-Training der Herren wurde am Donnerstag abgesagt. Das Training der Damen, bei denen es an diesem Freitag um Gold im "Rosa Chutor" Extreme Park geht, wurde um gut drei Stunden nach hinten verschoben. Bei den Herren steht die Medaillenentscheidung am Montag an.

Arbeiter wird nach Unfall mit Bob operiert - Bach: "Schrecksekunde"

Krasnaja Poljana (dpa) - Beim Zusammenprall mit einem Spurbob hat sich ein Bahnarbeiter bei den Olympischen Winterspielen offene Brüche im Bein zugezogen und musste operiert werden. "Aber es sieht im Moment so aus nach den ersten Daten aus der Klinik, dass das Bein gerettet werden kann", sagte Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, am Donnerstag bei einem Besuch des dpa-Olympiabüros in Sotschi. Der Mann sei "in vollem Bewusstsein" in der Klinik angekommen, es bestehe keine Lebensgefahr. "Das war natürlich schon eine Schrecksekunde, weil zu Beginn nicht klar war, wie schwer die Verletzungen sind", betonte Bach.

DSV-Sprecher Schwarzbach: "Relativ klar", dass Müssiggang bleibt

Krasnaja Poljana (dpa) - Biathlon-Cheftrainer Uwe Müssiggang wird auch nach diesem Winter eine Funktion beim Deutschen Skiverband übernehmen. "Das ist relativ klar", sagte DSV-Sprecher Stefan Schwarzbach am Donnerstag in Krasnaja Poljana. Der 62-Jährige Müssiggang hatte zuvor in einem Zeitungsinterview Rücktrittsgedanken öffentlich gemacht. "Das ist eigentlich per se keine Neuigkeit. Im Prinzip haben wir diese Diskussion schon nach Olympia in Vancouver geführt", sagte Schwarzbach.

Deutsche Curler nun alleiniger Tabellenletzter bei Olympia

Sotschi (dpa) - Deutschlands Curler gehen bei Olympia als alleiniger Tabellenletzter in ihre verbleibenden fünf Vorrundenspiele. Die bislang ebenfalls punktlosen Russen bezwangen am Donnerstag das Team der Schweiz mit 7:6 und feierten den ersten Sieg im fünften Auftritt in Sotschi. Damit rückten die Gastgeber auf Rang neun vor. Das deutsche Team um Skip John Jahr hatte nach vier Niederlagen in den ersten vier Partien am Donnerstag spielfrei und nutzte den Tag zu einem Ausflug in die Berge.

Morgenstern erwägt Karriereende - Entscheidung nach Olympia

Krasnaja Poljana (dpa) - Der dreimalige Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern schließt einen Rücktritt nach den Olympischen Winterspielen in Sotschi nicht aus. "Natürlich denke ich darüber nach. Aber jetzt bin ich hier und freue mich auf die nächsten Wettkämpfe", sagte der 27 Jahre alte Österreicher am Donnerstag. "Wenn ich Sotschi verlasse, werde ich über die Zukunft nachdenken." Morgenstern hatte sich am 10. Januar bei einem schweren Sturz auf der Skiflugschanze am Kulm ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Lungenquetschung zugezogen.

Zweitligist Lautern muss im Pokalhalbfinale nach München

Hamburg (dpa) - Im Halbfinale des DFB-Pokals muss der Zweitligist 1. FC Kaiserslautern bei Titelverteidiger FC Bayern München antreten. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend durch Hansi Flick und die mehrmalige Paralympics-Siegerin im Schwimmen, Kirsten Bruhn. Den zweiten Finalisten ermitteln am 15. oder 16. April Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg. Das Endspiel findet am 17. Mai im Berliner Olympiastadion statt.

Clásico perfekt: Barcelona schafft Einzug in Pokalfinale gegen Real

San Sebastian (dpa) - Das spanische Pokalfinale wird wieder zum Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Einen Tag nach dem Endspiel-Einzug der Königlichen schaffte auch Barça am Mittwochabend durch ein 1:1 (1:0) bei Real Sociedad San Sebastian die Qualifikation für das Finale um die Copa del Rey am 19. April. Lionel Messi brachte Barcelona in der 27. Minute in Führung. Antoine Griezmann traf in der 87. Minute zum Ausgleich. Im Hinspiel hatten die Katalanen mit 2:0 die Oberhand behalten. 2011 hatte sich Real im Pokalfinale gegen Barça durchgesetzt.

Arsenal und Manchester United trennen sich 0:0

London (dpa) - Der FC Arsenal ist in der englischen Premier League am Mittwochabend nicht über ein 0:0 gegen den kriselnden Meister Manchester United hinausgekommen. Die Mannschaft der drei deutschen Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker, Mesut Özil und Lukas Podolski hat es dadurch verpasst, Tabellenführer FC Chelsea von der Spitze zu verdrängen. Die Blues bleiben nach dem 26. Spieltag mit 57 Punkten vorne, es folgen Arsenal (56) und Manchester City (54). Die Partie der Citizens gegen den AFC Sunderland wurde wegen Unwetterwarnungen kurzfristig abgesagt.

Füchse Berlin gewinnen Handball-Duell gegen SC Magdeburg

Leipzig (dpa) - Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga das Duell gegen den SC Magdeburg gewonnen und kämpfen weiter um einem Champions-League-Platz. Zum Auftakt des 22. Spieltages setzte sich der EHF-Pokal-Teilnehmer am Mittwoch in der heimischen Max-Schmeling-Halle mit 27:24 (15:9) durch. Bei den Berlinern überzeugten Nationaltorhüter Silvio Heinevetter mit vier gehaltenen Siebenmetern und Fredrik Petersen mit sechs Treffern. Robert Weber markierte sechs Tore für den SC Magdeburg, der Tabellensiebter bleibt.

Gomez-Club Florenz im italienischen Pokal-Finale gegen Neapel

Neapel (dpa) - Nationalspieler Mario Gomez trifft im Finale des italienischen Fußball-Pokals mit dem AC Florenz auf den SSC Neapel. Die Süditaliener gewannen am Mittwochabend das Halbfinal-Rückspiel gegen den AS Rom 3:0 und machten damit die 2:3-Niederlage aus dem Hinspiel wett. Das Endspiel ist am 3. Mai. José Callejon (33. Minute), Gonzalo Higuain (48.) und Jorginho (51.) erzielten die Treffer für Neapel. Tags zuvor hatte Florenz gegen Udinese Calcio 2:0 gewonnen. Gomez, der sein bis dato letztes Spiel am 15. September bestritten hatte, stand im Kader, kam aber noch nicht zum Einsatz.

Baseball-Star Jeter von den New York Yankees beendet seine Karriere

New York (dpa) - Baseball-Star Derek Jeter von den New York Yankees wird nach dieser Saison seine Karriere beenden. Das teilte der 39-Jährige am Mittwoch mit. 2014 werde sein letztes Jahr als Baseball-Profi sein, erklärte der Kapitän der Yankees. Mit dem Club aus New York gewann er fünfmal die World Series und wurde 13 Mal ins All-Star-Team der Major League Baseball gewählt. In der vergangenen Spielzeit kam er nur in 17 Spielen zum Einsatz, weil er noch unter den Nachwirkungen eines Knöchelbruchs litt.

Nowitzki angeschlagen - Mavericks-Siegesserie reißt in Charlotte

Charlotte/Chicago (dpa) - Die Siegesserie der Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ist gerissen. Nach zuletzt fünf Erfolgen nacheinander verlor das Team des deutschen Superstars Dirk Nowitzki am Dienstag (Ortszeit) bei den Charlotte Bobcats überraschend deutlich mit 89:114. Nowitzki musste im zweiten Viertel mit einer Sprunggelenk-Verletzung im linken Fuß vom Parkett, kehrte aber in der zweiten Halbzeit zurück und war zusammen mit Monta Ellis (jeweils 16 Punkte) treffsicherster Texaner. Bei Charlotte ragte Al Jefferson mit 30 Zählern heraus.