Sotschi (dpa) - Li Jianrou hat in Sotschi das vierte Gold für China auf der olympischen 500-Meter-Distanz der Shorttrackerinnen geholt. Vor den begeisterten 12 000 Zuschauern in der ausverkauften Eisberg-Arena trat sie damit die Nachfolge der insgesamt vierfachen Olympiasiegerin Wang Meng an. Die Chinesin fehlte in Sotschi aus Verletzungsgründen. In einem kuriosen Rennen, in dem gleich drei Läuferinnen kurz nach dem Start stürzten, sicherte sich Arianna Fontana aus Italien Silber, die Südkoreanerin Park Seung-Hi holte die Bronzemedaille.

