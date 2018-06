Sotschi (dpa) - Die deutschen Rodler rasen auch vereint zum Olympiasieg, Erik Lesser lässt die Biathleten aufatmen. Mit je einmal Gold und Silber trumpfte die deutsche Olympia-Mannschaft am sechsten Wettkampftag der Winterspiele in Sotschi erneut groß auf.

Die schon zuvor mit jeweils Gold dekorierten Felix Loch, Natalie Geisenberger und Tobias Wendl/Tobias Arlt waren auch bei der Olympia-Premiere der Team-Staffel eine Klasse für sich und ließen den zweitplatzierten Russen keine Chance. Mit dem Gewinn von Silber hinter dem Franzosen Martin Fourcade bescherte Lesser den schon von Selbstzweifeln geplagten Skijägern am Donnerstag endlich die erste Plakette.

Auch ohne Medaille überglücklich war Langläuferin Stefanie Böhler, die als Sechste über 10 Kilometer klassisch in Krasnaja Poljana das Rennen ihres Lebens lief. Gold holte sich in der Loipe von Krasnaja Poljana die Polin Justyna Kowalczyk trotz einer Fußverletzung.

Nach 38 von 98 Entscheidungen lag die deutsche Mannschaft in der Länderwertung mit siebenmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze weiter klar vor Kanada (4/4/2) und Norwegen (4/3/6) an der Spitze. Als Zweiter hinter dem zum zweiten Mal siegreichen Fourcade holte Lesser zugleich die erste Medaille für die deutschen Biathlon-Männer seit 2006, als Michael Greis in Turin dreimal triumphiert hatte.

Für Gastgeber Russland platzte am Abend mit der Absage von Eiskunstlauf-Star Jewgeni Pluschenko eine Medaillenhoffnung. Wegen einer Rückenverletzung verzichtete er auf den Start im Kurzprogramm. Anschließend erklärte er das Ende seiner sportlichen Karriere.

Die sieggewohnten Niederländerinnen mussten im Eisschnelllauf über 1000 Meter überraschend der Chinesin Zhang Hong den Vortritt lassen. Für 3000-Meter-Olympiasiegerin Ireen Wüst blieb vor ihrer Landsfrau Margot Boer nur Silber. Stärkste Deutsche war Judith Hesse, die als Elfte ihr bestes Olympia-Ergebnis erreichte. Gabriele Hirschbichler und Jenny Wolf waren ohne Chance, Monique Angermüller stürzte.

In den übrigen Entscheidungen des Tages gab es Favoritensiege durch US-Ski-Freestyler Joss Christensen bei der Olympia-Premiere im Slopestyle und die Chinesin Li Jianrou im kuriosen Shorttrack-Finale über 500 Meter. Silber und Bronze gingen trotz Stürzen an Arianna Fontana aus Italien und die Südkoreanerin Park Seung-Hi.

Wenig verheißungsvoll verlief der Olympia-Auftakt für die deutschen Skeleton-Pilotinnen, die schon zur Halbzeit kaum noch Medaillenchancen besitzen. Nach zwei von vier Olympia-Durchgängen auf der Eisbahn im Sanki Sliding Center erreichte Anja Huber mit deutlichem Rückstand Rang sieben. Sophia Griebel kam zunächst auf Rang neun, Marion Thees wurde Zehnte. In Führung lag die Weltcup-Gesamtsiegerin Elizabeth Yarnold aus Großbritannien.

Russlands Eishockey-Team startete seine Gold-Mission in Sotschi mit einem 5:2-Sieg gegen Slowenien. Im Parallelspiel setzten sich die USA 7:1 gegen die Slowakei durch. Die deutschen Frauen feierten im letzten Gruppenspiel beim 4:0 gegen Japan ihren ersten Sieg.

IOC-Präsident Thomas Bach zog kurz vor dem Ende der ersten Wettkampfwoche in Sotschi eine positive Zwischenbilanz. "Ich genieße es, weil es hervorragende Bedingungen für Athleten sind. Ich habe bisher noch keine einzige Klage von Athleten gehört", sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. Bach lobte zudem Kremlchef Wladimir Putin, der "mit großem persönlichen Engagement dazu beigetragen hat, dass wir hier diese hervorragenden Bedingungen für die Athleten haben".

Für eine Schrecksekunde sorgte der Unfall eines Bahnarbeiters mit einem Spurbob. Vor dem Training wurde der Mann am Donnerstag im Sanki Sliding Center von dem Schlitten vor der Ziellinie getroffen. Er zog sich offene Brüche im Bein zu und musste operiert werden.