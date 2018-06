Tacloban (AFP) Der britische Fußballstar David Beckham hat bei einem Besuch der Taifun-Opfer auf den Philippinen am Donnerstag für Furore gesorgt - obwohl ihn dort mangels Fußball-Begeisterung viele gar nicht kennen. Hunderte Menschen krochen in einem Notlager in Tacloban aus ihren Zelten, um einen Blick auf den 38-Jährigen zu werfen.

