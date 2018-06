Montagnac (SID) - Radprofi John Degenkolb (Gera) hat bei der 41. Mittelmeer-Rundfahrt in Frankreich seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Der 25-Jährige vom Team Giant-Shimano gewann am Donnerstag das erste Teilstück von Argelès-sur-Mer nach Montagnac über 223,5 km vor dem Italiener Danilo Napolitano (Wanty) und dessen Landsmann Sonny Colbrelli (Bardiani). Durch den Tagessieg führt Degenkolb auch das Gesamtklassement an.

Die Kurz-Rundfahrt über fünf Etappen, die bereits Rolf Gölz (1992), Jörg Jaksche (2004) und Jens Voigt (2005) gewonnen haben, führt am Freitag zunächst über 170,6 km von Cadolive nach Rousset.