Madinat Al Shamal (SID) - Topsprinter André Greipel (Rostock/Lotto) hat in Katar seinen dritten Saisonsieg eingefahren. Der 31 Jahre alte Radprofi entschied am Donnerstag die fünfte Etappe der Rundfahrt im Wüstenemirat im Endspurt für sich. Nach 159 Kilometern lag Greipel, dem zu Saisonbeginn bei der Tour Down Under in Australien zwei Tageserfolge gelungen waren, vor Aidis Kruopis (Litauen/Orica) und Theo Bos (Niederlande/Belkin).

Im Gesamtklassement verbesserte sich der fünfmalige Etappensieger der Tour de France vor dem letzten Teilstück, das am Freitag in Doha endet, auf Rang zehn. Vier Plätze vor Greipel befindet sich sein deutscher Teamkollege Marcel Sieberg (Castrop-Rauxel). Sieberg hat 56 Sekunden Rückstand auf den führenden Niederländer Niki Terpstra (Quick Step).