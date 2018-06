Peking (dpa) - Chinas Mondfahrzeug "Jadehase" hat trotz seiner mechanischen Funktionsprobleme die jüngste Mondnacht überstanden. Der Rover sei in der Lage, Signale zu empfangen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua nach ersten Befürchtungen, dass der "Jadehase" bei den extremen Temperaturen auf dem Erdtrabanten "erfroren" sein könnte. Bevor das Mondfahrzeug am 25. Januar für eine zweite Mondnacht vorübergehend stillgelegt worden war, hatte es "Abnormalitäten" gezeigt, die seine ganze Mission in Frage stellen.

