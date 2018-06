Damaskus (AFP) Der Hilfseinsatz für die Bevölkerung in der belagerten syrischen Stadt wird nach einer eintägigen Unterbrechung am Freitag fortgesetzt. Wie Gouverneur Talal Barasi der Nachrichtenagentur AFP sagte, wurden am Donnerstag keine Zivilisten aus der von den Rebellen kontrollierten Altstadt geholt und auch keine Hilfsgüter hineingebracht. Nun sei die Waffenruhe aber um drei Tage verlängert worden, so dass der Hilfseinsatz am Freitag fortgesetzt werden könne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.