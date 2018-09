Düsseldorf (dpa) - Ein mehrstündiger Streik von rund 120 Mitarbeitern eines Dienstleistungsunternehmens am Düsseldorfer Flughafen ist ohne größere Beeinträchtigungen verlaufen.

Abfliegende und ankommende Maschinen hätten weitgehend störungsfrei abgefertigt werden können, teilte der Airport mit. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Mitarbeiter des belgischen Bodendienstleisters Aviapartner zum befristeten Ausstand aufgerufen, um Bewegung in die seit einem Jahr andauernden Tarifverhandlungen zu bringen. Der Ausstand war angekündigt worden, so dass andere Unternehmen, Fluggesellschaften und der Airport sich darauf einstellen konnten. Der Düsseldorfer Flughafen ist der drittgrößte in Deutschland.