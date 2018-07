Rotterdam (SID) - Tommy Haas ist beim ATP-Turnier in Rotterdam im Achtelfinale ausgeschieden. Der Weltranglistenzwölfte, an Nummer sechs gesetzt, unterlag dem Polen Jerzy Janowicz nach 1:21 Stunden glatt mit 4:6, 4:6. In der ersten Runde hatte Haas in drei Sätzen gegen den Spanier Fernando Robredo gewonnen.

Am Donnerstagabend zog Haas' Davis-Cup-Kollege Philipp Kohlschreiber durch ein 7:5, 7:5 gegen den Franzosen Richard Gasquet ins Viertelfinale ein. Dort trifft der Augsburger auf Lokalmatador Igor Sijsling, der den Stuttgarter Michael Berrer 6:1, 6:2 bezwang. Florian Mayer (Bayreuth) und Daniel Brands (Deggendorf) waren in der ersten Runde gescheitert.