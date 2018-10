Frankfurt/Main (SID) - Tennisprofi Andrea Petkovic und der niederländische Coach Eric van Harpen testen eine mögliche Zusammenarbeit. Der 63-Jährige wird die Weltranglisten-36. aus Darmstadt in den kommenden Wochen betreuen. Danach soll nach SID-Informationen entschieden werden, ob Petkovic den einstigen Coach von Anna Kurnikowa (Russland), Arantxa Sanchez Vicario und Conchita Martinez (beide Spanien) als ihren festen Tour-Trainer engagiert.

Die Hessin, einst die Nummer neun der Welt, war in den vergangenen drei Jahren von Ex-Profi Petar Popovic gecoacht worden. Beim derzeit laufenden WTA-Turnier in Doha war Petkovic in der ersten Runde gescheitert. Allerdings war die 26-Jährige erst kurz zuvor vom Fed-Cup-Spiel in der Slowakei (3:1) angereist. In Bratislava hatte sie am vergangenen Samstag Australian-Open-Finalistin Dominika Cibulkova nach beeindruckender Leistung in drei Sätzen bezwungen.

In der Saison 2011 war "Petko" mit drei Viertelfinal-Teilnahmen die konstanteste Grand-Slam-Spielerin im Circuit. Danach hatten drei schwere Verletzungen binnen eines Jahres zu einem Absturz in der Weltrangliste geführt.