Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Abdullah Gül will das Gesetz zur Internet-Zensur in seinem Land offenbar nicht in unveränderter Form unterzeichnen. "Es gibt ein oder zwei problematische Passagen", sagte Gül am Donnerstag vor Journalisten - und schob hinterher: "Wir arbeiten an ihnen".

