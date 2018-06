Kiew (AFP) EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle hat bei einem Besuch in der Ukraine "dringende" Fortschritte bei der Reform der Verfassung und ein Ende der "Einschüchterungen" von Oppositionellen angemahnt. Er habe bei seinen Gesprächen mit Präsident Viktor Janukowitsch und Vertretern der Opposition unterstrichen, dass eine Verfassungsreform genauso wichtig sei wie die Bildung einer neuen Regierung, an der beide Seiten beteiligt sein müssten, sagte Füle am Donnerstag in Kiew. Die neue Regierung müsse dann "freie und transparente" Wahlen organisieren.

