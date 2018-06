New York (AFP) Mangelnde Gleichstellung und Diskriminierung von Frauen sind laut einem UN-Bericht zwei der größten Hindernisse für die Entwicklungschancen armer Länder. In dem Bericht, der am Mittwoch (Ortszeit) in New York vorgestellt wurde, warnt der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) davor, dass die zunehmende Ungleichheit sogar bereits erzielte Fortschritte bei Gesundheit, Bildung und im Kampf gegen die Armut zunichte machen könnte.

