Kinshasa (AFP) Im Osten der Demokratischen Republik Kongo sind nach Angaben der UNO mehr als 70 Zivilisten "willkürlich hingerichtet" worden. Unter den Getöteten seien auch Frauen, teilte die UN-Mission in der Demokratischen Republik Kongo (MONUSCO) am Donnerstag in Kinshasa mit.

