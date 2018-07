New York (AFP) Im Streit um eine UN-Resolution zur humanitären Lage in Syrien hat Russland dem Sicherheitsrat einen eigenen Entwurf präsentiert. Das Schriftstück sei bei einem Treffen der Botschafter der fünf ständigen Mitgliedsstaaten des Gremiums vorgelegt worden, verlautete am Mittwoch (Ortszeit) aus Diplomatenkreisen in New York. Das Treffen sei auf Verlangen Moskaus einberufen worden.

