Genf (AFP) Die USA und Russland haben zugesagt, ein Scheitern der Syrien-Gespräche in Genf zu verhindern. Wie der Syrienbeauftragte der UNO und der Arabischen Liga, Lakhdar Brahimi, am Donnerstag nach einem Treffen mit Vertretern beider Staaten mitteilte, versprachen sie Hilfe bei der Überwindung der festgefahrenen Lage - sowohl "hier (in Genf) als auch in ihren jeweiligen Hauptstädten und woanders".

