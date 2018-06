New York (AFP) Der US-Kabelriese Comcast hat die Pläne für den Kauf von Time Warner Cable bestätigt. Comcast biete den Aktionären von Time Warner Cable 158,82 Dollar pro Aktie, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag in New York gemeinsam mit. Die Aktionäre würden in Comcast-Anteilen ausbezahlt. Damit ist der Branchenprimus bereit, insgesamt 45,2 Milliarden Dollar (33,1 Milliarden Euro) für seinen nächstgrößten Konkurrenten zu bezahlen.

