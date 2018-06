Bietigheim-Bissingen (dpa) - Für 208 000 Euro hat eine große private Whiskysammlung den Besitzer gewechselt. Ein Mann aus Osteuropa habe sie ersteigert, teilte das Auktionshaus Gärtner in Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg mit. Was genau mit den 2600, zum größten Teil noch original wachsversiegelten Flaschen und Gefäßen passieren soll, ist noch unklar. Es gebe jedoch die Idee, die Sammlung in einem Museum zu zeigen, sagte Auktionator Christoph Gärtner. Sechs Bieter hatten sich an der rund zehnminütigen Versteigerung beteiligt.

