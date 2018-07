Hannover (AFP) Die Staatsanwaltschaft Hannover hat sich erschüttert über den Informationsfluss im Fall der Kinderpornographie-Ermittlungen gegen den früheren SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy gezeigt. "Dass trotz der überaus großen Zurückhaltung der Staatsanwaltschaft Hannover derart viele Informationen in die Öffentlichkeit gelangt sind, die Ermittlungsakten teilweise sogar vollständig wiedergegeben wurden, erschüttert mich, erschüttert meine Behörde zutiefst", sagte der Leiter der Strafverfolgungsbehörde, Jörg Fröhlich, am Freitag in Hannover.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.