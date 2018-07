Moskau (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die russische Regierung aufgerufen, sich an einer Lösung der Krise in der Ukraine zu beteiligen. "Niemand kann ein Interesse an einer weiteren Eskalation der Lage in Kiew haben", sagte Steinmeier der russischen Zeitung "Kommersant" (Freitagsausgabe). Alle müssten dazu beitragen, den Dialog zwischen Opposition und Vertretern der Regierung in der Ukraine zu fördern. "Dazu kann auch Russland einen konstruktiven Beitrag leisten."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.