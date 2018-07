München (AFP) Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, wird Mitglied im neuen Beirat des ADAC. In dieser Position werde er den Club beim "tiefgreifenden Reformprozess begleiten", teilte der ADAC am Freitag in München mit. Auch der Vorsitzende von UNICEF Deutschland, Jürgen Heraeus, werde dem Gremium angehören. Der Verein steckt nach den Fälschungen beim Autopreis "Gelber Engel" in einer tiefen Krise. Präsident Peter Meyer trat zu Wochenbeginn zurück.

