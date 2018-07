Paris (AFP) Wegen eines heftigen Sturms ist am Freitagabend in 100.000 Haushalten im Westen Frankreichs der Strom ausgefallen. Am schlimmsten habe es Einwohner der Départements Finistère und Côtes d'Armor in der Bretagne getroffen, teilte der Netzbetreiber mit. Sturmtief "Ulla", das derzeit über die Bretagne hinwegfegt, wird nach Einschätzung des Wetterinstituts Météo France in der Nacht mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern weiter ins Landesinnere ziehen. An der Küste erreiche der Sturm sogar Geschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.