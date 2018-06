Braunschweig (SID) - Mittelfeldspieler Jonas Erwig-Drüppel (22) vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Braunschweig hat sich einen Meniskusriss im rechten Knie zugezogen und muss sich am Montag einem operativen Eingriff unterziehen. In der laufenden Saison ist Erwig-Drüppel bislang nur in der U23 der Löwen zum Einsatz gekommen.