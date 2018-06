Rom (SID) - Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose wird einem Medienbericht zufolge seinen im Juni auslaufenden Vertrag bei Lazio Rom um ein Jahr verlängern. Zu dieser Einigung sei der 35-Jährige mit Lazio-Präsident Claudio Lotito bei einem Treffen gekommen, berichtete die Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport am Freitag.

Kloses Berater Alexander Schütt wollte eine Einigung noch nicht bestätigen. "Wir sind in Gesprächen, aber es ist noch keine Entscheidung gefallen", sagte er auf SID-Anfrage.

Die Details des neuen Vertrags sollen in der kommenden Woche besprochen werden. Laut dem Bericht sei Klose bereit, eine Gehaltskürzung zu akzeptieren. Er soll in der nächsten Saison zwei Millionen Euro plus Bonus kassieren. Der Stürmer, der seine Zukunft bislang offen gelassen hatte, spielt seit 2011 für die Römer.

Lazio Rom verhandelt auch über eine Vertragsverlängerung für Kapitän Stefano Mauri, der in der vergangenen Woche nach einer sechsmonatigen Sperre wegen der Verwicklung in die Wett- und Manipulationsaffäre wieder aufs Spielfeld zurückgekehrt war. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft ebenfalls im Juni aus.