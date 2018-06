Berlin (dpa) - Der scheidende Bundesagrarminister Hans-Peter Friedrich hat mit seinem Rücktritt auch auf schwindenden politischen Rückhalt reagiert. Der Druck sei in den vergangenen Stunden so gewachsen, dass er seine Aufgaben nicht mehr mit der nötigen Konzentration und Ruhe, "aber auch mit der politischen Unterstützung" ausüben könne, sagte Friedrich in Berlin. Er betonte, er sei nach wie vor der Überzeugung, dass er mit einer umstrittenen Informationsweitergabe im Fall des SPD-Politikers Sebastian Edathy "politisch und rechtlich richtig" gehandelt habe.

