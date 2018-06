Ulm (SID) - Spektakuläre Kulisse für Kugel-Koloss David Storl: Erstmals in der Geschichte der Leichtathletik werden die deutschen Meister im Kugelstoßen in diesem Jahr nicht in einem Stadion gekürt. Stattdessen präsentieren sich Doppel-Weltmeister Storl (23, Chemnitz) und Co. im Sommer in Ulm auf dem Münsterplatz den Fans.

"Wir wollen den Kugelstoßern und Kugelstoßerinnen bei den Titelkämpfen eine attraktive Plattform bieten und mit der Leichtathletik näher zu den Zuschauern kommen", sagte Clemens Prokop, der Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV).

Bereits am Vorabend der Meisterschaften (26. und 27.Juli) sollen wie Storl auch die starken Frauen um Vizeweltmeisterin Christina Schwanitz (28, LV Erzgebirge) in den Ring steigen.

"Ich bin mir sicher, dass das Kugelstoßen zahlreiche Interessierte auf den Münsterplatz locken wird und die Athletinnen und Athleten beste Wettkampfbedingungen vor der wunderschönen und außergewöhnlichen Kulisse des Ulmer Münsters vorfinden werden", sagte Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner.