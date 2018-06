Hinwil (dpa) - Die Hoffnung auf die erste Frau nach mehreren Jahrzehnten im Renncockpit der Formel 1 könnte sich im kommenden Jahr erfüllen. Der Schweizer Sauber-Rennstall will die 25 Jahre alte Simona de Silvestre auf einen Einsatz als Stammfahrerin 2015 vorbereiten.

"Das ist ein großer Schritt für mich, um meinen lebenslangen Traum zu erfüllen", sagte die Schweizerin in einer Pressemitteilung.

Neben Tests auf der Rennstrecke gehören auch Simulatortraining sowie mentale und physische Übungen zu de Silvestres Vorbereitungsprogramm. Ziel ist die sogenannte Superlizenz, der Führerschein, um in der Königsklasse des Motorsports an den Start gehen zu können. "Nach vier Jahren in der IndyCar-Serie hat Simona nun die Ambition, 2015 in die Formel 1 einzusteigen", erklärte Sauber-Teamchefin Monisha Kaltenborn.

Die bislang erfolgreichste Frau in einem Formel-1-Cockpit war die Italienerin Lella Lombardi, die 1975 Sechste beim Grand Prix in Spanien geworden war. Zuvor war Maria Teresa de Filippis 1958 im belgischen Spa-Francorchamps als erste Frau in einem Formel-1-Grand-Prix angetreten.

