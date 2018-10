Sotschi (dpa) - Ein Autounfall von Medaillen-Kandidat Felix Neureuther hat das deutsche Olympia-Team am siebten Wettkampftag der Winterspiele in Sotschi in Aufregung versetzt.

Der 29-Jährige war am frühen Morgen auf dem Weg zum Münchner Flughafen mit dem Wagen auf glatter Fahrbahn gegen eine Leitplanke gefahren. Der Alpin-Star erlitt nach Verbandsangaben ein Schleudertrauma und eine Zerrung des Bandapparates und wird nun mit 24 Stunden Verspätung erst am Samstag in der Olympia-Stadt erwartet.

Über den Deutschen Skiverband ließ Neureuther mitteilen: "Es geht mir den Umständen entsprechend gut." Die Untersuchungen in München ergaben keinen Hinweis auf knöcherne Verletzungen. "Seinem Start bei den vorgesehenen Wettbewerben steht aus gegenwärtiger Sicht nichts entgegen", verkündete Chef de Mission Michael Vesper. Die Staatsanwaltschaft München II leitete unterdessen ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht ein.

Die sportlichen Schlagzeilen des Tages aus deutscher Sicht schrieb zunächst Langläufer Axel Teichmann, der im 15-Kilometer-Klassikrennen einen hervorragenden achten Platz belegte. Auch Hannes Dotzler als Elfter und Jens Filbrich auf Rang 14 platzierten sich beim zweiten Olympiasieg des Schweizers Dario Cologna in der Spitzengruppe.

Mit dem Sensationserfolg von Sandro Viletta in der alpinen Kombination machten die Eidgenossen nach 40 von 98 Entscheidungen der Spiele in der Länderwertung mit fünfmal Gold und einmal Bronze einen Sprung auf Platz zwei hinter dem deutschen Team (7/2/1).

In der zweiten Alpin-Entscheidung bei den Herren musste sich der favorisierte Kroate Ivica Kostelic mit Platz zwei vor Christof Innerhofer aus Italien begnügen. Langläufer Cologna setzte sich vor den Schweden Johan Olsson und Daniel Richardsson durch.

Einen schwachen Olympia-Start legten die deutschen Skeleton-Fahrer auf der Eisbahn in Krasnaja Poljana hin. Frank Rommel lag nach dem ersten von insgesamt vier Durchgängen auf dem siebten Rang mit 1,24 Sekunden Rückstand auf den führenden Russen Alexander Tretjakow. Alexander Kröckel aus Oberhof landete vorerst auf Rang acht.

DOSB-Präsident Alfons Hörmann zog nach der ersten Woche in Sotschi eine positive Zwischenbilanz. "Mit siebenmal Gold und insgesamt zehn Medaillen für das deutsche Team können wir rundherum zufrieden sein", sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) der Nachrichtenagentur dpa.

Zur Medaillenbilanz werden die deutschen Curler nichts beisteuern können. Sie verloren auch ihr fünftes Spiel und bleiben als einziges punktloses Team Letzter der Tabelle. Die Mannschaft um Skip John Jahr unterlag den USA mit 5:8 und kann den Einzug ins Halbfinale abhaken.

Tschechiens Eishockey-Auswahl feierte ihren ersten Sieg beim olympischen Turnier. Nach der Auftaktniederlage gegen Schweden schlug das Team um Altstar Jaromir Jagr am Freitag Lettland mit 4:2.

Der bei einem schweren Bob-Unfall verletzte Bahnarbeiter befindet sich nach Angaben der Organisatoren in stabilem Zustand. Der Mann hatte offene Brüche im Bein erlitten, als er von einem Spurbob getroffen wurde. Die folgende Operation sei gut verlaufen, sagte Alexandra Kosterina vom Organisationskomitee der Spiele am Freitag.