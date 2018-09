München (dpa) - Nach dem Verkehrsunfall des Skirennfahrers Felix Neureuther auf der Fahrt zum Münchner Flughafen hat die Staatsanwaltschaft München II ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht eingeleitet.

Dies teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Das Ermittlungsverfahren richte sich gegen den Fahrer des Unfallwagens. Es müsse geklärt werden, in welchem zeitlichen Abstand zum Unfall die Polizei in Garmisch-Partenkirchen darüber informiert wurde.

Auf der Autobahn 95 zwischen Wolfratshausen und Schäftlarn habe die Polizei den mutmaßlichen Unfallort gefunden, sagte der Polizeisprecher. An der Mittelleitplanke sei ein geringer Sachschaden von höchstens 500 Euro entstanden. Kleinere Fahrzeugteile wurden sichergestellt. Sie sollen nun in München mit dem Auto von Felix Neureuther abgeglichen werden.

Der Skirennfahrer sei auf der A 95 bei der Ausfahrt Starnberg ins Schleudern geraten, berichtete sein Vater Christian Neureuther. "Da war Blitzeis, dann ist er in die Leitplanken. Er hat aber selber weiterfahren können." Auch Felix Neureuthers Freundin, die Biathletin Miriam Gössner, saß im Auto. Sie rief nach "tz"-Angaben die Polizei in Garmisch-Partenkirchen an, um den Unfall zu melden.

Neureuther war auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen. Ob der Skirennfahrer am Freitag mit dem Schrecken davon kam oder ob seine Medaillenchancen gefährdet sind, stand zunächst nicht fest. "Er glaubt, dass er heute Nachmittag nach Sotschi fliegen kann", sagte Vater Christian Neureuther. "Er ist jetzt bei Müller-Wohlfahrt, geröntgt ist er schon, dann kommt eine Kernspintomographie. Jetzt müssen wir abwarten."

"Er ist auf dem Weg zur Untersuchung", bestätigte zuvor auch DOSB-Sprecher Christian Klaue in Krasnaja Poljana. Wie die weitere Planung für Olympia aussehe, würde von Verbandsseite mitgeteilt. Beim Arzt sollte in München abgeklärt werden, ob der WM-Zweite im Slalom ein Schleudertrauma erlitten hat. Sollte sich eine solche Diagnose bestätigen, könnte womöglich der ganze Olympia-Traum gefährdet sein.

Felix habe selbst weiterfahren können, berichtete Christian Neureuther und zog daraus die Hoffnung, dass sein Sohn einigermaßen glimpflich davon gekommen ist. Gössner, die wegen ihrer Rückenverletzung in Sotschi nicht starten kann, rief die Polizei in Garmisch-Partenkirchen an, um den Unfall zu melden. "Das Glatteis kam aus dem Nichts" sagte sie. "Das war nicht vorherzusehen. Zum Glück war es noch so früh und keine weiteren Autos waren unterwegs."

Anteil nahm auch der große Slalom-Konkurrent aus Österreich. "Felix Neureuther, was machst du für Sachen?! Sieh zu, dass du rasch fit wirst. Ich drücke dir die Daumen!!! Alles Beste, freue mich auf dich", postete Weltmeister Marcel Hirscher. Daumen drückte auch WM-Torschützenkönig Thomas Müller. "Hoffentlich ist es nicht so schlimm und es klappt mit der Medaille in Sochi. Der Herminator hat`s damals auch geschafft... Kopf hoch, Felix und GUTE BESSERUNG!", schrieb der Fußball-Nationalspieler in einem sozialen Netzwerk.

Neben Maria Höfl-Riesch, die Gold in der Super-Kombination gewann, ist Neureuther die größte Medaillenhoffnung der deutschen Alpinen bei den Wettbewerben im "Rosa Chutor"-Alpinzentrum. Dort soll er in der kommenden Woche Mittwoch im Riesenslalom und nächsten Freitag im Slalom an den Start gehen. Drei Weltcupsiege und insgesamt fünf Podestplätze stehen beim Technik-Ass in dieser Saison zu Buche. Der Amerikaner Ted Ligety zählte seinen Kumpel aus Bayern ers am Donnerstag zu den "Siegfavoriten im Slalom" und bescheinigte "eine sehr gute Chance im Riesenslalom".

In der Olympia-Saison hatte Neureuther schon viel Pech. Nach einer Operation Anfang Juni am linken Sprunggelenk hatte er große Probleme mit der Wundheilung. Statt zwei Wochen dauerte der Genesungsprozess mehr als vier Monate. Das obligatorische Trainingslager in Neuseeland musste er daher absagen. Erst im September kehrte er wieder ins Schneetraining zurück. Beim Konditionstraining Anfang Oktober knickte Neureuther um und erlitt einen Bänderanriss im rechten Sprunggelenk. Diese Blessur handicapte ihn jedoch nicht weiter.

Weiter gebremst wurde der achtmalige Weltcupsieger im Dezember. Im Slalomtraining erlitt der Partenkirchener Rückenprellungen und einen knöchernen Kapselausriss am rechten Daumen. Danach fuhr er mit einer Schiene dennoch überaus erfolgreich.

Am Vorabend postete Neureuther in einem sozialen Netzwerk noch ein Foto mit einem Hund und den Worten "Noch träum ich von Olympia! "Morgen um 7Uhr geht der Flieger nach Sotchi, good night".