New York (dpa) - Der heftige Schneesturm in den USA bringt Millionen Amerikaner in Not. Schnee und Eis haben mindestens 21 Menschen das Leben gekostet, wie Medien berichten. Landesweit waren etwa 525 000 Haushalte und Betriebe ohne Strom, Tausende Flüge fielen aus. Mehrere Bahnverbindungen wurden ebenfalls gestrichen. In New York gingen bis zu 30 Zentimeter Schnee nieder. Besonders tragisch war der Fall einer Schwangeren, die von einem Schneepflug erfasst wurde. Die 36-Jährige starb im Krankenhaus. Ihr Sohn wurde zwar per Kaiserschnitt zur Welt geholt, sein Zustand war aber kritisch.

