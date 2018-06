New York (dpa) - Der heftige Schneesturm in den USA bringt Millionen Amerikaner in Not. Schnee und Eis haben mindestens 21 Menschen das Leben gekostet, wie Medien berichteten. Zudem waren landesweit etwa 525 000 Haushalte und Betriebe ohne Strom, Tausende Flge fielen aus.

Mehrere Bahnverbindungen wurden ebenfalls gestrichen. In New York gingen nach Angaben des Wetterdienstes bis zu 30 Zentimeter Schnee nieder. "Willkommen zum sechsten Wintersturm in sechs Wochen", sagte Bürgermeister Bill de Blasio.

Besonders tragisch war in New York der Fall einer Schwangeren, die von einem Schneepflug erfasst wurde. Die 36-Jährige starb im Krankenhaus. Ihr Sohn wurde zwar per Kaiserschnitt zur Welt geholt, sein Zustand war aber kritisch. Andere Menschen starben bei Autounfällen, wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen oder erlitten beim Schneeschaufeln einen Herzinfarkt, wie die Zeitung "USA Today" berichtete.

De Blasio stand schwer in der Kritik, weil er im Gegensatz zu Washington die Schulen in New York geöffnet ließ. Millionen Arbeitnehmer seien darauf angewiesen, ihre Kinder an einem sicheren Ort versorgt zu wissen, wies er die Vorwürfe zurück. "Wir schließen die Schulen erst, wenn es gar nicht mehr geht", sagte er.

Der Gouverneur des Bundesstaates Pennsylvania, Tom Corbett, erteilte den Bewohnern dagegen den Rat: "Bleibt zu Hause." In Pennsylvania sei im Unwetter eine Tankzug mit Heizöl entgleist. Ein oder zwei Waggons seien leckgeschlagen. "Die Lage ist aber unter Kontrolle."

"Ein großer Wintersturm zieht weiter in Richtung Nordosten", hatte der Wetterdienst gewarnt. Die Gefahr dauert an: Am Wochenende soll es erneut schneien. Alles in allem seien 100 Millionen Amerikaner von den Wetterkapriolen betroffen, meldete der Fernsehsender CNN.

Die Unwetterfront hatte mit heftigem Schnee- und Eisregen zum Wochenbeginn in Südstaaten wie Georgia, South Carolina und Alabama begonnen.

Wie bei vergangenen Wetterkapriolen verschlimmerte die teils marode Infrastruktur der USA die Lage deutlich. Schon einige Zentimeter des nassen, schweren Schnees genügten, um Äste oder Bäume auf Strommasten stürzen zu lassen und so ganze Straßenzüge von der Stromversorgung abzuschneiden. Viele Menschen hamsterten Vorräte und kauften Generatoren, um sich für den Notfall zu wappnen.