Venedig (dpa) - Gut zwei Wochen vor Rosenmontag hat der traditionsreiche Karneval von Venedig begonnen. Mit dem "Festa Venezia" wurde am Wochenende das farbenfrohe Spektakel aus Musik, Straßenkunst und Kultur in der Lagunenstadt eingeläutet. Die Veranstalter erwarten während der zwei Wochen Ausnahmezustand wieder Hunderttausende Besucher. Viele strömen vor allem wegen der prächtigen Masken und bunten Kostüme, für die der Karneval bekannt ist, in die Stadt.

