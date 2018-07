München (AFP) Der zurückgetretene Bundeslandwirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich (CSU) will in der Affäre um den früheren SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy offenbar nicht gegen dessen Parteiführung nachkarten. Er hege keinen Groll gegen SPD-Chef Sigmar Gabriel und glaube, dass es dem Sozialdemokraten "sehr leid tut, wie es mir ergangen ist", sagte Friedrich dem Nachrichtenmagazin "Focus" in einem am Samstag veröffentlichten Interview-Auszug. "Gabriel weiß, dass ich dazu beitragen wollte, das Zustandekommen der neuen Koalition nicht zu erschweren. Er weiß auch, dass ich nie Recht brechen wollte."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.