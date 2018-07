Hamburg (AFP) Die Linke ist am Samstag in Hamburg zu ihrem Europaparteitag zusammengekommen. Auf dem zweitägigen Kongress sollen die rund 550 Delegierten das Programm zur Europawahl am 25. Mai verabschieden. Darin fordern die Linken einen "gerechten und solidarischen Weg aus der Krise". Gebraucht würden "gute Arbeit, gute Löhne, gute Renten, die vor Altersarmut schützen und den Lebensstandard sichern". Gestrichen wurde die ursprünglich in der Präambel enthaltene umstrittene Formulierung, die EU sei eine "neoliberale, militärische und weithin undemokratische Macht".

