Kabul (AFP) Nach den Spannungen wegen der Freilassung mutmaßlicher Taliban-Kämpfer in Afghanistan hat die NATO-Schutztruppe ISAF dafür geworben, sich weiter in dem Land zu engagieren. "Es ist wichtig, dass wir einen langen Atem behalten", sagte der ISAF-Sprecher, der deutsche Brigadegeneral Heinz Feldmann, der Nachrichtenagentur AFP in Kabul. Es sei wichtig, dass die internationale Gemeinschaft auch über das Ende der ISAF-Mission im Dezember hinaus in Afghanistan bleibe, um das bisher Erreichte zu sichern und auch der neuen afghanischen Regierung "mit Rat und Tat zur Seite zu stehen".

