Sotschi (SID) - US-Präsident Barack Obama hat dem amerikanischen Eishockey-Team um Matchwinner T.J. Oshie zum 3:2-Erfolg nach Penaltyschießen gegen Olympia-Gastgeber Russland gratuliert. "Glückwunsch an T.J. Oshie und das US-Eishockeyteam der Männer zu einem gigantischen Erfolg! Hört nie auf, an Wunder zu glauben", teilte das Staatsoberhaupt nach dem intensiven Gruppenspiel am Samstag über den Twitter-Account des Weißen Hauses mit.

Am zweiten Spieltag der Gruppe A hatten die USA im Klassiker dank Oshies entscheidendem Treffer im Shootout ihre weiße Weste im olympischen Turnier gewahrt und Selbstvertrauen für den weiteren Turnierverlauf getankt.

Die Russen verpassten durch die Niederlage nicht nur den vorzeitigen Viertelfinaleinzug, sondern auch eine kleine Revanche für die bittere Pleite bei den Olympischen Spielen 1980 in Lake Placid, als das hauptsächlich mit College-Spielern bestückte US-Team die Sowjetunion sensationell besiegte, Gold holte und das "Miracle on Ice" geboren wurde.