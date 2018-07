Berlin (dpa) - Vor der Verleihung der begehrten Berlinale-Bären haben die unabhängigen Jurys ihre Preise verkündet.

Die Ökumenische Jury ehrte den Wettbewerbsfilm "Kreuzweg" des deutschen Regisseurs Dietrich Brüggemann. Das Drama handelt von einer jungen, radikalen Anhängerin einer Gemeinde der katholischen Pius-Bruderschaft. Der Film galt auch als ein Anwärter auf die Festival-Trophäen am Abend.

Je mit 2500 Euro dotierte Preise der evangelischen und katholischen Jury gingen an John Michael McDonaghs Tragikomödie "Calvary" aus der Reihe Panorama sowie an den griechischen Regisseur Athanasios Karanikolas für seinen Film "Sto spiti" (At Home) aus der Forum-Reihe.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International vergab ihren mit 5000 Euro dotierten Filmpreis an die Dokumentation "Al midan" ("Der Platz") von Jehane Noujaim. Darin geht es um die Entwicklung der Proteste auf dem Tahrir-Platz in Kairo zwischen 2011 und 2013.

""Al midan" ist eines der mutigsten Werke, das wir in den letzten Jahren gesehen haben", urteilte die Jury, zu der auch die Schauspielerin Melika Foroutan und die Produzentin Regina Ziegler gehören.

