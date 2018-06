München (SID) - Bayern München muss am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF) im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal auf Xherdan Shaqiri verzichten. Der Schweizer Nationalspieler zog sich beim 4:0 (3:0) des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Samstag gegen den SC Freiburg einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Shaqiri war in der 61. Minute gegen Bastian Schweinsteiger ausgewechselt worden. Zuvor hatte er zwei Treffer für die Münchner erzielt.