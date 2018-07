Hamburg (SID) - Der Hamburger SV hat seinen Trainer Bert van Marwijk nach 143 Tagen entlassen. Diese Entscheidung gab der Fußball-Bundesligist nach dem 2:4 am Samstag bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig und nun sieben Liga-Niederlagen in Folge bekannt. Das Bundesliga-Gründungsmitglied schwebt als Tabellenvorletzter in akuter Abstiegsgefahr.

"Wir sahen uns zum jetzigen Zeitpunkt gezwungen, diese Entscheidung zu treffen, obwohl wir sie gleichwohl bedauern. Wir bedanken uns bei Bert van Marwijk für seine Arbeit", sagte Sportchef Oliver Kreuzer. Der Vorstandsvorsitzende Carl Jarchow erklärte, van Marwijk habe auf seine Freistellung "sehr nüchtern und verständnisvoll" reagiert. "Wir haben als Vorstand zusammengesessen und die Lage noch einmal analysiert. Nach der doch sehr frustrierenden Niederlage in Braunschweig haben wir übereinstimmend beschlossen, dass wir mit sofortiger Wirkung handeln", sagte er.

Van Marwijk (61) hatte sein Amt am 25. September 2013 als Nachfolger des ebenfalls entlassenen Thorsten Fink angetreten. Nach nicht einmal fünf Monaten muss der ehemalige niederländische Nationaltrainer nun bereits wieder gehen. Als Favorit auf van Marwijks Nachfolge gilt Mirko Slomka (zuletzt Hannover 96).