Hamburg (dpa) - Der FC St. Pauli hat im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag erlitten. Im Zweitliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum verlor die Mannschaft von Trainer Roland Vrabec mit 0:1. Es war in dieser Saison bereits die fünfte Niederlage vor heimischem Publikum. Dagegen hat sich der FSV Frankfurt mit einer fulminanten Aufholjagd eine Verschnaufpause im Abstiegskampf verschafft. Die 81 Minuten in Unterzahl spielenden Hessen besiegten den Konkurrenten von der SG Dynamo Dresden mit 3:2 und machten damit einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller.

