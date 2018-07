Paris (SID) - Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic vom französischen Meister Paris St. Germain hat sich vor dem Champions-League-Duell bei Bayer Leverkusen am Dienstag in guter Form präsentiert. Im Punktspiel am Freitagabend kam der Tabellenführer von der Seine unter anderem dank eines Treffers von Torjäger Ibrahimovic zu einem 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den FC Valenciennes.

Die Entscheidung fiel durch Ibrahimovic (50.) und einem von "Ibrakadabra" erzwungenen Eigentor von Gary Kagelmacher (52.). Ezequiel Lavezzi hatte PSG auf Vorarbeit des schwedischen Goalgetters nach 18 Minuten in Führung gebracht.

Ibrahimovic führt die Torjägerliste mit 19 Treffern nach 25 Spieltagen an. Insgesamt hat der schwedische Nationalspieler 32 der 89 Treffer in allen Wettbewerben der laufenden Saison für PSG erzielt.

"Es war wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben nicht fantastisch gespielt, aber unsere Pflicht erfüllt. Natürlich haben wir viele Spiele, aber der Trainer lässt rotieren, und es ist wichtig, dass alle Spieler zum Einsatz kommen. Meinem Rücken? Dem geht es so la-la", sagte Ibrahimovic, der in der 64. Minute ausgewechselt und damit für das Spiel in der Königsklasse geschont wurde.

Am Samstag gewann Verfolger AS Monaco 2:0 (1:0) bei SC Bastia. Zweifacher Torschütze für die Monegassen war James Rodriguez (45./77.). Der Abstand Monacos zu Spitzenreiter Paris beträgt weiterhin fünf Zähler.