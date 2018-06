Sankt Petersburg (SID) - Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen hat nach fünf Liga-Siegen in Serie auch im Europapokal einen weiteren Erfolg verbucht. Der EHF-Cup-Sieger gewann am 9. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase beim russischen Vertreter St. Petersburg HC souverän 32:23 (18:10) und kann der Achtelfinal-Auslosung am 25. Februar gelassen entgegensehen.

Vom zweiten Platz der Gruppe A sind die Löwen ohnehin nicht mehr zu verdrängen, sie haben damit in der nächsten Runde im Rückspiel Heimrecht. Die Chance auf den ersten Gruppenplatz ist angesichts der Stärke des Tabellenführers MKB Veszprem nur theoretischer Natur.

Bei den bereits ausgeschiedenen Russen hatten die Gäste zu keiner Zeit Mühe, schon zur Pause war die einseitige Begegnung quasi entschieden. Stefán Rafn Sigurmannsson war mit sieben Toren bester Werfer der Löwen.