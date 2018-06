Rom (AFP) Der italienische Staatspräsident Giorgio Napolitano hat am Samstag seine Sondierungsgespräche mit den Parteien über die Bildung eine neuen Regierung abgeschlossen. Die Gespräche mit mindestens 15 Delegationen seien "intensiv" gewesen, sagte er am Abend in Rom. Wann er bekannt geben wollte, wen er mit der Regierungsbildung beauftragen wird, sagte Napolitano nicht. Es wurde jedoch erwartet, dass er dies am Sonntag oder Montag tun würde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.